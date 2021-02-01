Konya’dan Resulayn’a yardım

Şanlıurfa ‘ya Konya merkezli bir dernek tarafından hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen gıda kolisi, battaniye, soba ve çeşitli insani yardım malzemeleri, Şanlıurfa AFAD koordinasyonunda Resulayn’daki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde daha önce muhtaçlık kriterleri esas alınarak tespit edilen 150 aileye yönelik, Şanlıurfa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen insani yardım faaliyeti dağıtımına, AFAD personeli yanı sıra Şanlıurfa’ya dernek gönüllüleri de destek verdi. Konya’da yaşayan hayır sahiplerinin bağışlarıyla temin edilen yardımlar, Resulayn’a bağlı Ummel İhcara Şark, Um Cebre, Şerciyen, El Vasta ve İhvelet Camus köylerinde yaşayan yetimleri bulunan ve engelli olduğu için çalışarak geçimini sağlayamayan 150 aileye dağıtıldı. Gıda malzemelerinin yanında çocuklar için kışlık mont, ayakkabı ve diğer giyim malzemeleri ile oyuncakların da yer aldığı insani yardımlar tek tek ailelere teslim edilirken, çıplak ayakla gezen çocukların ayakkabı ve mont sevinçleri duygusal anlar yaşattı. İnsani yardımlar kapsamında haneleri ziyaret eden AFAD ve insani yardım kuruluşu temsilcileri, evlerinde soba ve yakacakları bulunmayan 20 aileye soba ve yakıt desteği de sağladı.

Yardımların evlerine kadar ulaşmasından duydukları mutluluğu dile getiren Resulayn halkı, Türkiye’den kendilerine destek olan hayır sahipleri başta olmak üzere yardımları bizzat kendilerine ulaştıran çalışanlara teşekkür ettiler.

