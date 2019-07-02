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Konyalı esnaftan örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

Konya’da bir esnaf, lokantasında unutulan ve içerisinde 30 bin lira para bulunan çantayı sahibine ulaşarak teslim etti.32 yıldır esnaflık yapan Erol Önyal, örnek bir davranış göstererek lokantasında unutulan ve içinde 30 bin lira para bulunan çantayı sahibi Bayram Yanmaz’a (66) teslim etti.

Konyalı esnaftan örnek davranış

Konya’da bir esnaf, lokantasında unutulan ve içerisinde 30 bin lira para bulunan çantayı sahibine ulaşarak teslim etti.
32 yıldır esnaflık yapan Erol Önyal, örnek bir davranış göstererek lokantasında unutulan ve içinde 30 bin lira para bulunan çantayı sahibi Bayram Yanmaz’a (66) teslim etti. Duyarlı esnaf paranın teslimatını Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinde (KONESOB) Başkan Muharrem Karabacak’ın makamında çantanın sahibi Bayram Yanmaz’a yaptı.
Esnaf Önyal, “İşyerimde unutulan çantanın kime ait olduğunu içindeki evraklardan tespit ettim ve sahibini aradım, paranın kendisinin olduğunu teyit edince 30 bin lirayı KONESOB Başkanımız Muharrem Karabacak’ın makamında kendisine teslim ettim. Bizler ahilik kültüründe yetişmiş esnaflarız. Bu duyarlılığı tüm esnaf ve sanatkârlarımızın göstermesini temenni ediyorum” dedi.
Uzun yıllar yurt dışında yaşamış olan çantanın sahibi Bayram Yanmaz da, Konya esnafının her konuda örnek teşkil ettiğini belirterek, “Erol Önyal da esnaflık kültürü almış örnek bir esnaf, kendisine müteşekkirim” diye konuştu.
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak da duyarlı davranışından ötürü Erol Önyal’a teşekkür etti.

Konyalı esnaftan örnek davranış

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