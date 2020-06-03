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Konyalı genç koronavirüs sitesi kurdu, büyük ilgi gördü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.06.2020 11:20 | Son Güncelleme

Konya'da yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Burhan Talha Özdemir, koronavirüs salgını için yeni bir site kurdu. 17 yaşındaki Avi Schiffmann'ın kurduğu nCoV2019live gibi günlük koronavirüs verilerinin takip edilmesini sağlayan siteyi, sadece bir haftada 150 bin kişi ziyaret etti.

Konyalı genç koronavirüs sitesi kurdu, büyük ilgi gördü!

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza birçok yeni internet sitesi de girdi. Daha önceleri en çok ziyaret ettiğimiz siteler, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarıyken, salgınla birlikte bu sitelerin yerini koronavirüs verilerini yayınlayan siteler aldı. Bu anlamda henüz 17 yaşında olan Avi Schiffmann ise kurduğu nCov2019live internet sitesi ile en çok tıklanan koronavirüs sitelerinden biri oldu. nCov2019live internet sitesinin benzeri, ülkemiz topraklarından da çıktı.

KONYALI GENÇTEN KORONAVİRÜS TAKİP SİTESİ

Konya'da yaşayan 18 yaşındaki Burhan Talha Özdemir, koronavirüs salgınının anlık takip edilmesi için bir internet sitesi kurmaya karar verdi. Bu kararla yola çıkan Özdemir, arkadaşlarından da destek alarak sitenin fikir ve tasarım aşamasını 5 günde tamamladı ve 'viruslivemap.com' adında yeni bir site kurdu. viruslivemap.com sitesi 1 haftalık macerasında şaşırtıcı bir sonuç aldı. Zira, site sadece bir haftada 150 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Viruslivemap

YURT DIŞI ZİYARETÇİ TRAFİĞİ BÜYÜK

Rakamların tamamının Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerinden alınarak siteye aktarıldığını ve sürekli güncel tutulduğunu ifade eden Özdemir, siteye sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok ülkesinden COVID-19 ile ilgili bilgi almak için girenler olduğuna dikkat çekti. 18 yaşındaki lise öğrencisine göre özellikle ABD, Çin ve Rusya'dan siteye büyük bir trafik geliyor.

REKLAM ALMAYI DÜŞÜNMÜYOR

18 yaşındaki gencin kurduğu koronavirüs sitesi şimdilik sadece İngilizce olarak hizmet veriyor. Ancak Özdemir'in söylediğine göre ilerleyen zamanlarda çeşitli dil seçenekleri siteye eklenecek. Genç, koronavirüs salgınının bir an önce bitmesini de diliyor. Siteye reklam almayı ise düşünmüyor.

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