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Konyalı öğrencilere robotik ve kodlama eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Ortaokul çağındaki öğrencilerin eğitimine katkı sunmak ve gelecek nesilleri teknolojinin temel yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak için başlatılan 1010 Kaşif Projesi kapsamında Konya’da öğrencilere robotik ve kodlama dersi verildi.Kuveyt Türk ile Kızılay işbirliğinde gerçekleştirilen 1010 Kaşif Projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda kodlama ve robotik eğitimi veriliyor.

Konyalı öğrencilere robotik ve kodlama eğitimi

Ortaokul çağındaki öğrencilerin eğitimine katkı sunmak ve gelecek nesilleri teknolojinin temel yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak için başlatılan 1010 Kaşif Projesi kapsamında Konya’da öğrencilere robotik ve kodlama dersi verildi.
Kuveyt Türk ile Kızılay işbirliğinde gerçekleştirilen 1010 Kaşif Projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda kodlama ve robotik eğitimi veriliyor. Konya’da üç ortaokulda devam eden projeyle, 5-8’inci sınıf öğrencilerine verilen derslerle teknoloji bağımlılığını azaltmak amaçlanıyor. Meram Ticaret Borsası Ortaokulu ve Selçuklu Büyükbayram Ortaokulu öğrencileri, sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama eğitimi aldı. Kuveyt Türk Katılım Bankası gönüllüsü Zeynel Enes Mirza, "Projenin adı 1010 kaşif. Kaşif kelimesi keşfetmekten geliyor. 1010 olması hem bilgisayar algoritmasından hem de amacımızın 1010 çocuğa eğitim vermek olması. Her okulda 20 çocuk dersek ortalama 50 okul bunu hedefledik. İsmi oradan geliyor. Projeyi farklı kılan, diğer projelerden ayıran 3-4 özellik var. Bunlardan birisi özel şirketin yaptığı kiti özelleştirdik ve direkt çocukların okuluna geliyoruz. O kitleri hediye ediyoruz. Devamlılığı olsun, bütün öğrencilere yayılabilsin diye. İkinci olarak öğretmenleri eğitiyoruz ki onlar da öğrencileri eğitebilsinler. Diğer bir özelliğimiz ise hepimizin gönüllü olması. Gönüllü olmak isteyenlere gönüllü eğitim verdik ve onlar da öğrencileri eğitiyorlar. Ayrıca bilgisayar hediye ediyoruz. Amacımız sadece bir kaç saatlik eğitim vermek değil, kalıcı olmasını istiyoruz” dedi.
Projeden duyduğu mutluluğu dile getiren Meram Ticaret Borsası Ortaokulu Müdürü Hüseyin Ateş, “Bugün çok mutluyum. 1010 Kaşif Projesinde okulumuz tercih edildi. Bu projede amaç şu: Türkiye her zaman teknoloji ithal eden bir ülke, dolayısıyla hep tüketiyoruz. Ama bu projeyle birlikte sadece tüketen değil teknoloji üreten yeni nesil yeni gençler oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.
Eğitimin sonunda okullara hediye edilen 1010 Kaşif Kodlama Kiti ile çocuklar yazdıkları tüm kodları, maketler üzerinde de hayata geçirerek kodlama ve robotik eğitimlerini sürdürüyor. Eğitim alan öğrencilerin okullarındaki diğer öğrencilere kodlama eğitimi vermesi üzerine kurgulanan projeyle, okullardaki tüm öğrencilerin kodlama öğrenmesi amaçlanıyor.

Konyalı öğrencilere robotik ve kodlama eğitimi

Konyalı öğrencilere robotik ve kodlama eğitimi

Konyalı öğrencilere robotik ve kodlama eğitimi

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