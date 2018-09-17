Konyalı olduğunu iddia eden siyahi adam sosyal medyayı salladı

Konyalı olduğunu ve gıda pazarlamacısı olduğunu söyleyen siyahi adam sohbetiyle kahkahaya boğuyor. Tatilde Türkiye'nin birçok yerini gezdiğini ve Konya için on numara beş yıldız bir yer olduğunu söyleyen adam, ten renginin nedenini ise, harman zamanı tarlada unutulduğunu söyleyerek cevaplıyor.
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