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Konyalı olduğunu iddia eden siyahi adam sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

Konyalı olduğunu söyleyen siyahi adam sohbetiyle kahkahaya boğuyor.

Konyalı olduğunu ve gıda pazarlamacısı olduğunu söyleyen siyahi adam sohbetiyle kahkahaya boğuyor. Tatilde Türkiye'nin birçok yerini gezdiğini ve Konya için on numara beş yıldız bir yer olduğunu söyleyen adam, ten renginin nedenini ise, harman zamanı tarlada unutulduğunu söyleyerek cevaplıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konya siyahi adam sosyal medya

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