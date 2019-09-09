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Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:30 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe Üs Bölgesi’nde arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Çukurca ilçesi Spingin Tepe Üs Bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği sırada Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı (23) el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe Üs Bölgesi’nde arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Çukurca ilçesi Spingin Tepe Üs Bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği sırada Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı (23) el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Sarı’nın acı haberi baba evi Konya’nın merkez Selçuklu ilçesindeki annesi Gülnaz Sarı, babası Erol Sarı’ya haber verildi. Sarı’nın naaşı öğle saatlerinde askeri uçakla memleketine getirilerek helallik alınmak üzere merkez Selçuklu ilçesindeki baba evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi namazın kılınacağı Musalla Mezarlığındaki Namazgah’a getirildi. İkindi namazını müteakip şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı için cenaze namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı namazın ardından omuzlara alınan şehit Yasin Sarı’nın cenazesi Konya Şehitliğinde dualarla defnedildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı’nın Sadegül Ayhan ile nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Cenaze törenine, şehidin ailesi, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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