HABER

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 14:36 | Son Güncelleme

Tel Rıfat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer memleketi Konya’da dualarla defnedildi.Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten TSK unsurlarına Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer’in (24) naaşı Musalla Mezarlığındaki Namazgah’a getirildi.Öğle namazını müteakip düzenlenen törende şehidin yakınları gözyaşlarını tutamazken kız kardeşi Fatma Zehra Mermer, "Polis olacağım, öcünü alacağım" diyerek ağabeyine seslendi.

Tel Rıfat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer memleketi Konya’da dualarla defnedildi.
Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten TSK unsurlarına Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer’in (24) naaşı Musalla Mezarlığındaki Namazgah’a getirildi.
Öğle namazını müteakip düzenlenen törende şehidin yakınları gözyaşlarını tutamazken kız kardeşi Fatma Zehra Mermer, "Polis olacağım, öcünü alacağım" diyerek ağabeyine seslendi. Evlilik hazırlığı içinde olan Buse Kocabaş’ta şehit nişanlısının tabutuna sarılarak vedalaştı. Şehit Yunus Mermer’in sosyal medya üzerinden paylaştığı, "Ölümün yaklaştığını bile bile zamanın geçmesini isteyenler ya askerdir ya da mahkum" paylaşımı ise yürek burktu.
Geçen yıl göreve başladığı öğrenilen şehit Yunus Mermer kılınan cenaze namazı sonrası Konya şehitliğinde dualar eşliğinde toprağa verildi.
Cenaze töreninde şehidin ailesi, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Konya milletvekilleri ve siyasilerin yanı sıra vatandaşlarda yoğun katılımla yer aldı.

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Çukur hayranlarına kötü haber!

Çukur hayranlarına kötü haber!

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.