HABER

Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal, memleketi Konya’nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal’ın cenazesi önce baba evine götürüldü.

Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal, memleketi Konya’nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.
Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal’ın cenazesi önce baba evine götürüldü. Burada yapılan dua sonrası helallik alınırken şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal’ın (24) cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Kaşören Camisi’ne getirildi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Mustafa Ünal’ın babası İsmail Ünal ve yakınları bayrağa sarılı tabutu başında bekledi.
Şehit Ünal için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınırken cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığına götürülerek dualarla defnedildi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve protokol mensupları da şehidin babası İsmail Ünal’a başsağlığı diledi.
Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Garnizon ve 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, belediye başkanları, protokol mensupları ve mahalle sakinleri katıldı.

Büyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyorBüyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyor
Şehit Uzman Onbaşı Ünal'ı son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladıŞehit Uzman Onbaşı Ünal'ı son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı
Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğduPolonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kuyumcu soymak isteyen Mehmet Özdoğan'a 17 yıl 1 ay hapis cezası

Hücum yeleği ve kalaşnikofla dehşet saçmıştı! Karar verildi

"Rezil olmaktan korkmayın" diyen anne, öz babanın kızına yaptıklarını anlattı

"Rezil olmaktan korkmayın" deyip her şeyi anlattı

Son dakika: 600 bin TL ödülle aranan terörist Meryem Aksu etkisiz hale getirildi

600 bin TL ödülle aranıyordu! Öldürüldü

Tunceli'de çevre kirliliğine dikkat çekmek için böyle yürüdüler

Kent merkezinde böyle yürüdüler! Amaçları ise...

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.