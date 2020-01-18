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  4. Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 18:10 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde görev yaptığı esnada teröristlerin sızma girişimine karşı attığı el bombasının patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, memleketi Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Hakkari 34.

Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde görev yaptığı esnada teröristlerin sızma girişimine karşı attığı el bombasının patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, memleketi Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari 34. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevliyken şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak’ın naaşı uçakla memleketi Konya’ya getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra defnedilmek üzere memleketi Ilgın ilçesine bağlı Dığrak Mahallesi’ne götürüldü. Burada baba evinde helallik alınmasının ardından şehit Altınayak için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından omuzlara alınan şehidin cenazesi mahalle mezarlığında dualarla defnedildi. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken şehidin yakınlarını Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak teselli etti.
Cenaze törenine, şehidin babası Mehmet Altınayak, ailesi, yakınları, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Hacı Ahmet Özdemir, Abdullah Ağralı, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, askeri ve mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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