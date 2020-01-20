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  4. Konyalı terziden mini kıyafetler

Konyalı terziden mini kıyafetler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Babasıyla girdiği iddia sonrası küçük boyutlarda üretimler yapmaya başlayan Konyalı terzi Kasım Andaç, 2016 yılında ürettiği 9 milimetre kot pantolondan sonra, 11 santimetre boyutunda kot mont dikti - Terzi Kasım Andaç: - "Bu kot montun üretimi üç dört günümü buldu. Ufak olması nedeniyle detaylar daha fazla. Dikişlerin daha net görülmesi ve yamuk durmaması gerekiyor. Söküp söküp tekrar diktik" - "Ufak çalışmalarda makineyi çevirmek, dikişi tutturmak oldukça zordur. En küçük yanlışınız da fark edilir. Kot mont büyüğün birebir küçültülmüş hali"

ANIL KURU - Daha önce 9 milimetre boyutunda kot pantolon diken Konyalı terzi Kasım Andaç, şimdi de gerçek boyutundakinin tüm özelliklerine sahip 11 santimetre boyutunda kot mont üretti.

Terzi İsa Andaç, 2006'da 7,5 santimetre, 2011'de 5 santimetre, 2012'de ise 2,5 santimetre uzunluğunda kot pantolon dikti.

Babasının mesleğini sürdüren Kasım Andaç ise babasının; "Bundan daha küçüğünü kimse dikemez." sözüne karşılık, 2016'da sadece bir tırnak büyüklüğünde 9 milimetrelik kot pantolon hazırladı.

Pantolonun ardından kot mont üretimine yönelen Andaç, işçiliği son derece zor olan kot montu zorlu çalışma sürecinin ardından yaptı.

- "Üretimi üç dört günü buldu"

Kasım Andaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe babasının yanında 1995'te başladığını, küçük boyuttaki üretimlere ise 2006'da başladıklarını belirtti.

Bir yıl önce hayatını kaybeden babasının 5 santimetre ve 2 buçuk santimetre boyutlarında kot pantolonlar ürettiğini hatırlatan Andaç, şunları söyledi:

"2016'da ise bir santimetrenin altına inerek 9 milimetre uzunluğunda bir kot pantolon ürettim. Bu babamın ürettikleri dahil 1 santimetrenin altına inen ilk çalışma oldu. Bu üretimin ardından 'Bunun kont montunu üretebilirim' diyerek yola çıktım. Uğraştım ve üretimi gerçekleştirdim. Fabrikasyon olduğunda yaklaşık beş dakikada çıkıyor. Özel dikim olduğunda provasıyla birlikte 2-3 günümüzü buluyor. Kot montun üretimi üç dört günü buldu. Ufak olması nedeniyle detaylar daha fazla. Dikişlerin daha net görülmesi ve yamuk durmaması gerekiyor. Söküp söküp tekrar diktik. Normal bir montu direk dikebilirsin ama ufak bir montta tutturmak çok zordur."

- Dikiş makinesinin ayağı 3, kot mont 11 santimetre

Çalışmalarını dikiş makinesinde yaptığını ifade eden Andaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani el işçiliği yok. Makine de bunları dikmek çok zordur. Çünkü bizim makinenin ayağı 3 santimetre iken diktiğimiz pantolon 9 milimetre, mont ise 11 santimetre. O pantolonu o makinede nasıl çevirdik önemli nokta budur. Büyüğü yapmak çok kolaydır ancak ufağı yapmak çok zordur. Ufak çalışmalarda makineyi çevirmek, dikişi tutturmak oldukça zordur. En küçük yanlışınız da fark edilir. Kot mont büyüğün bire bir küçültülmüş hali. Kolları, yakası gibi ince işlerin olduğu kısımlarının detaylarının ayrı olduğunu dikkatli baktığınızda görebilirsiniz. Kot mont, kot pantolona göre biraz daha zordur. Düğmeleri, yakası, cep, kolları her biri ayrı bir detaydır. Kot pantolonda düz dikersiniz ancak kot montta detaylar sizi zorlar."

Andaç ayrıca, küçük çalışmaları yaptıkları sanatın ölmediğini ve işçiliğin geldiği noktayı anlatmak için geliştirdiğini sözlerine ekledi.

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11 santimetre Kasım Andaç Konya Kot Mont

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