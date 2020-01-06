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  4. Konya'nın Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerinde eğitime kar engeli

Konya'nın Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerinde eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 12:57 | Son Güncelleme

Konya'nın Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerinde eğitime kar engeli

Konya'nın Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının, yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.

Konya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının bugün öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.

Bu ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

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