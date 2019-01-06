Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Konya kent merkezi ile bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Ahırlı, Hüyük ve Yalıhüyük ilçelerindeki okullarda yarın eğitime ara verildi.
Beyşehir ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyurulmuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum