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Konya'nın Beyşehir ilçesinde ev yangını: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 13:14 | Son Güncelleme

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki katlı bir evde çıkan yangında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ev yangını: 3 ölü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gölkaya Mahallesi'nde Mustafa Asan'a (95) ait iki katlı evde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine adrese, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.

Tüp patlamasının da yaşandığı evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde aynı aileden birisi engelli 3 kişinin yaşadığı öğrenildi.

Yangında hayatını kaybeden anne Ayşe (87) ile kızı Fatma Asan'a (60) ait olduğu tahmin edilen cenazeler, savcının incelemesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa Asan'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor. Yangının soba kaynaklı çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

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