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Konya'nın Derbent ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hüseyin Ayten kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:40 | Son Güncelleme

Konya'nın Derbent ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hüseyin Ayten kazandı.

Konya'nın Derbent ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Ayten kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Ayten bin 582, CHP adayı İsmail Fidan 648, Saadet Partisi adayı Hüseyin Karaçam 80 oy aldı.

- Ayten'in öz geçmişi -

Hüseyin Ayten, 1979 yılında Derbent ilçesinde doğdu. Derbent Lisesi'ni bitirdikten sonra Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 2001 yılından beri Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Ayten, evli ve üç çocuk babasıdır.

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seçim 2019

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