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Konya'nın içme ve kullanma suyu barajı doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:34 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en büyük ikinci sulama projesi olan Konya Ovası Projesi kapsamında yapılan Bağbaşı Barajı, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı - DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Bu sene yağışlar daha güzel. KOP'un kilit barajı olan Bağbaşı Barajı doldu. Güncel yağışlara çok bağımlı kalmamak için birçok tesis inşa ediyoruz"

Türkiye'nin en büyük ikinci sulama projesi olan Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yapılan Bağbaşı Barajı'nın, yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 115,5 metre yüksekliğe ve 205 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Bağbaşı Barajı yüzde 100 doldu.

Bağbaşı Barajında depolanan su, 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel vasıtasıyla Konya'ya ulaşıyor. Konya'daki evlerin yüzde 98'inde ise barajdan gelen su kullanılıyor. Ayrıca Konya Ovası'nın sulanması için Bağbaşı Barajı'ndan yıllık 314 milyon metreküp su ayrılacak.

Mavi Tünel su çıkışının önüne inşası devam eden Mavi Hidroelektrik Santrali de 50,6 megawatt güce sahip olacak.

Konya'nın içme ve kullanma suyunu temin eden, Konya Ovası'nın sulama suyuna destek veren Bağbaşı Barajı'nda enerji üretimine başlandığında, bölge insanına ve ülke ekonomisine sağlanan katkı artacak.

Öte yandan inşası devam eden Afşar Barajı'nda depolanacak suları Bağbaşı Barajı'na aktaracak 18 kilometre uzunluğundaki Hadimi Tüneli'nin 11 bin 380 metrelik kısmını açacak tünel açma makinesinin montajında da sona gelindi.

Klasik del patlat yöntemine göre daha hızlı ilerleme sağlayacak 187 metre uzunluğundaki makinenin kesici kısmı tünele giriş yaptı. 4,40 metre çapındaki Hadimi Tüneli inşaatında ise fiziki gerçekleşme yüzde 40'a ulaştı.

- "Bu sene yağışlar daha güzel"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son aylarda gerçekleşen yağışların kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Geçen yıl İç Anadolu'da suyu ince hesaplar yaparak kullandıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bu sene yağışlar daha güzel. KOP'un kilit barajı olan Bağbaşı Barajı doldu. Güncel yağışlara çok bağımlı kalmamak için birçok tesis inşa ediyoruz. Afşar Barajı'nda depolanacak suları Bağbaşı Barajı'na aktaracak Hadimi Tüneli de bunlardan biri. Tünel açma makinesinin çalışmaya başlamasıyla, tünel hızla tamamlanacak. Gerçekleştirilen projeler insan hayatına doğrudan etki ediyor. Konya Türkiye tarımı için su da Konya için son derece önemli. Konya, büyük ve verimli tarım arazilerine sahip ancak Türkiye ortalamasının altında yağış alıyor. KOP aradaki dengeyi kurabilmek için üretilmiş yüzyıllık büyük bir proje. Suyun hayatın ne kadar merkezinde olduğunu iyi biliyor ve ona göre çalışmaya devam ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Bağbaşı Barajı DSİ Konya

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