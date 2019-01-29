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Konya’nın merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde bir anne ve iki çocuğu tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 01:47 | Son Güncelleme

IHAAW192944-ASA/27-01-2019 - Konya’nın merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde bir anne ve iki çocuğu tüfekle öldürülmüş halde bulundu. 27.01.2019 19:29:44 TSI NNNN

IHAAW192944-ASA/27-01-2019

- Konya’nın merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde bir anne ve iki çocuğu tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

27.01.2019 19:29:44 TSI
NNNN

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