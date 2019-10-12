Konya'nın peribacaları literatüre kazandırılıyor

Mahalle içerisinden başlayan, vadi boyunca sırt ve yamaçlardaki doğal oluşumlar, muhteşem görsellik oluşturuyor. Yüksekliği 8, genişlikleri 12 metreye kadar ulaşan peri bacalarının yaşlarının 3-15 milyon yıl arasında olduğu tahmin ediliyor.

Doğa yürüyüşü ve yüksek jeoturizm potansiyeline sahip bölgenin, yerel yönetimlerce turizme kazandırılması bekleniyor.

Bölgede yapıları inceleyen Prof. Dr. Yaşar Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, peri bacası oluşumunun farklı renklerdeki ara tabakalar şeklinde bulunan volkano-sedimanter kayaçlar içerisinde geliştiğini söyledi.

Yörede; başlangıç aşamasında, oluşumu süren ve tamamlamış olmak üzere farklı evrelerde peribacalarının görüldüğünü anlatan Eren, oluşumuna devam eden peribacalarının şapkalı ve şapkasız olduğunu dile getirdi.

- "Keşfedilmemiş doğa harikası"

Eren, çoğunluğu konik, sütun veya mantar şekilli yapıların bazılarının, hayal gücüne bağlı olarak, insan veya hayvan siluetlerine de benzetildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yıllardan beri bölgede jeolojik araştırma ve incelemelerde bulunuyoruz. Bu sırada belirlediğimiz doğal güzellikleri de fotoğraflıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölgedeki muhteşem yapılara 'Küçükmuhsine Peri Bacaları' adını veriyoruz. Mahallenin olduğu yerdeki oluşumlar biliniyor ama dağın kuzeyinde 3-4 kilometre ilerlendiğinde, bölgede 'Küçük Kapadokya' diyebileceğimiz, orayı aratmayacak güzellikte peri bacaları oluşumu var. Burası kent merkezinin hemen yanı başında, keşfedilmemiş doğa harikası. Çevresi ve jeolojik yapısıyla turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacaktır. Buradaki peri bacaları, yerli ve yabancı turist çekebilecek güzellikte. Kapadokya bölgesindeki yaygın görülen doğal oluşumlar burada da az değil. Kayaç tipleri de farklı ve değişik renkteler."