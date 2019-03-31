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Konya'nın Selçuklu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ahmet Pekyatırmacı kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 21:48 | Son Güncelleme

Konya'nın Selçuklu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ahmet Pekyatırmacı kazandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Pekyatırmacı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Pekyatırmacı 175 bin 392, İYİ Parti adayı Muammer Çağlayan 39 bin 678, CHP adayı Ahmet Adil Tırpan 15 bin 492 oy aldı.

-Pekyatırmacı'nın özgeçmişi-

1971 yılında Konya'da doğan Pekyatırmacı, 19 Mayıs İlkokulu ve Konya İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1993 yılında mezun oldu. 1995 yılında başladığı iş hayatında 2001 yılına kadar değişik şirketlerde kurucu ortak ve şirket müdürü olarak görev yapan Pekyatırmacı, 2001 yılından sonra da kendine ait şirketinde iş hayatına devam etti.

2014 yılı Aralık ayında Selçuklu Belediyesi Meclis üyesi olarak başkan yardımcılığı görevine atanan Pekyatırmacı, evli ve 2 çocuk babasıdır. Ahmet Pekyatırmacı, Arapça ve İngilizce biliyor.

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