KONYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Konyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor ile Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç için geri sayım devam ederken birçok kişi karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ile Konyaspor Ankaragücü maçı canlı izle ekranını araştırıyor. İşte Konyaspor Ankaragücü maçının yayın saati ve kanalı...

KONYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Ankaragücü maçı bugün (23 ocak 2023 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Ankaragücü maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

KONYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI TAKİP

KONYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

