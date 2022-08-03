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  4. Konyaspor Avrupa'da 15. randevusuna çıkıyor

Konyaspor Avrupa'da 15. randevusuna çıkıyor

03.08.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk olacak yeşil-beyazlıların, Avrupa kupalarında çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 15. kez sahaya çıkacak.

Rheinpark Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Yeşil-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 11 golle rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 18 gole engel olamadı.

- Konyaspor'un İlhan Palut yönetiminde 3. Avrupa maçı

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Avrupa kupalarında üçüncü kez boy gösterecek.

İlhan Palut idaresindeki ilk iki karşılaşma BATE Borisov ile Konya'da oynanmış ve yeşil-beyazlı ekip, bu maçların ilkini 3-0 ikincisini ise 2-0 kazanmıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, daha önce teknik direktörler Mustafa Reşit Akçay, Aykut Kocaman ve Mehmet Özdilek yönetiminde Avrupa kupalarında yer aldı.

Yeşil-beyazlı ekip, 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz takımını geçerse UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.

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