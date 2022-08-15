KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Konyaspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? 15 Ağustos 2022 Pazartesi

Konyaspor Başakşehir maçı maçını canlı olarak takip etmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Maç, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Futbolseverler internette "Konyaspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konyaspor Başakşehir maçı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor- Başakşehir maçı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılşaşma saat 19.15'de ekrana gelecek.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NHANGİ KANALDA?

Konyaspor- Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

