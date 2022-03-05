Konyaspor - Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Konyaspor Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Maç ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

KONYASPOR - GALATASAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üst üste Göztepe ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederek rahat bir nefes alan sarı kırmızılılar, Konyaspor'a konuk oluyor.

Galatasaray, Konyaspor maçını da kazanarak galibiyet serisi artırmaya çalışacak.

Konyaspor ile Galatasaray MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç saaat 19.00'da başlayacak.

KONYASPOR - GALATASAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği Konyaspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Galatasaray, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 35 puanla ligin 27. haftasını 12. sırada bitirdi.

Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sını yitiren İttifak Holding Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 49 puanla 27. haftayı 2. sırada tamamladı.

