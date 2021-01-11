Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 13 Ocak Çarşamba günü oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan tedavilerine devam edilen Guilherme Sitya, Farouk Miya ve Volkan Fındıklı antrenmana katılmazken, Adil Demirbağ ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

