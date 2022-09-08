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Konyaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Hatayspor maçı hangi kanalda?

08.09.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör İlhan Palut'un öğrencileri sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Konyaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Hatayspor maçı hangi kanalda?

Konyaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Hatayspor maçı hangi kanalda?

Konyaspor ile Hatayspor Süper Lig 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Birçok kişi, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın günü, saati ve kanalını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Konyaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor Hatayspor maçının tarihi, saati ve canlı olarak yayınlanacağı kanal...

KONYASPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANFİ KANALDA?

Konyaspor Hatayspor maçı 10 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

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KONYASPOR HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ TUGAY KAAN NUMANOĞLU KİMDİR?

Tugay Kaan Numanoğlu 1986'da Ankara'da dünyaya geldi.

Eski futbolculardan Levent Numanoğlu'nun 2 erkek bir kız çocuklarından en büyüğü olan Tugay Kaan Numanoğlu, kardeşi Togayhan ile birlikte Malatya'da büyümüştür. S

Tugay Kaan Numanoğlu babasının desteği üzerine Yalova'da amatör futbol oynayarak futbola başladı.

Numanoğlu, sonrasında hakem olmayı istediği için hakemlik kariyerine başladı.

TFF hakem bilgi sisteminde üst klasman hakemi olarak yer alıyor. Dördüncü hakem ve VAR hakemi gibi birçok farklı sınıfta çeşitli görevlerde bulunan Numanoğlu, Süper Ligde birçok kritik karşılaşmayı da yönetti.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor Konyaspor
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