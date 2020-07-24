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Konyaspor, Jens Jonsson ile yolların ayrıldığını açıkladı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 24.07.2020 19:27 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u 4-3 yenerek ligde kalmayı garantileyen Konyaspor, Jens Jonsson ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Konyaspor, Jens Jonsson ile yolların ayrıldığını açıkladı

Konyaspor, Jens Jonsson ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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