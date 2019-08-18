Konyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA) - Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ilk dakikasından itibaren oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirterek, "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Birçok pozisyona girdik ancak golü bulamadık. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sahasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Ankaragücü'nü tebrik ettiğini belirten Kocaman, "6 haftadır hazırlanıyoruz. Geçen sezondan bahsetmem gerekirse kuvvetli bir başlangıç sonrasında 11 haftalık maç kazanamama olumsuzluk serisi sonra biraz daha durumu toparlama ve sezonu iyi denemeyecek bir yerde kapamıştık. İlk üç maçımızın iki tanesini içeride oynayacaktık. Sonraki dört maç milli maç arasından bu bölümleri onun için ayırıyorum. Sonraki dört maçın üçü deplasman bir tanesi de içeride. Özeklikle, seyircimizle olan ilişkiyi, bağı biraz daha yukarıya çıkarmak için güzel bir fırsat olarak gözüküyordu Ankaragücü maçı. Ankaragücü'nü kutlamam gerekiyor. İki nedenden dolayı. Bir tanesi malum nedenler. Kulağımıza gelen duyumlarımıza göre sıkıntı yaşıyorlar. Transfer yapamadılar yada benzeri durumlar var. Bununla beraber bugün savunma oynattılar, savunma yapmak zorunda kaldılar. Savunmayı futbolun içerisinde kalarak, durumu pis savunma tarafına getirmeden son derece futbola ait doğru bir savunma yapmaya çalıştılar. Bizim işimizi zorlaştırdılar. Kendileri adına doğruydu bu. Hem davranışlarından dolayı hemde durumlarındaki verdikleri tepkiden dolayı tebrik ederim" dedi.