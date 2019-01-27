Konyaspor, Nejc Skubic ile sözleşme yeniledi

Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Skubic, "Çok mutluyum tekrardan yuvadayım. Yuvada devam ettiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Konya’yı, Konyaspor’u ikinci evim olarak görüyorum. Üç sene daha Aykut Hocamızla birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Zaten bu imzayı atmamdaki en büyük faktörlerden bir tanesi birkaç ay önce Aykut Hocamızın tekrardan kulübümüze geri dönmesiydi. Onunla çalışmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Ümit ediyorum bu sezon başarılı bir sezon geçirip önümüzdeki sezon Avrupa Ligi’nde kulübümüz yer alabilecek" dedi.

"TARAFTARI ÇOK SEVİYORUM"

Taraftarları çok sevdiğini de ifade eden Skubic, "Onları gerçekten çok seviyorum. Bana kalırsa Konyaspor taraftarları Türkiye’nin en büyük taraftar grubu. Çok kıymetliler, değerliler. Çünkü bize hem iyi günlerimizde hem kötü günlerimizde destek oldular. Geçen sene zorlu bir lig süreci geçirmiştik ve deplasmanda olsun evimizde olsun hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemediler. O yüzden kendilerini çok çok seviyorum. Onlarla tekrardan birlikte olmak gerçekten beni çok heyecanlandırıyor, mutlu ediyor” diye konuştu.