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Konyaspor, Nejc Skubic ile sözleşme yeniledi

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 27.01.2019 12:56 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, Slovak futbolcusu Nejc Skubic'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Nejc Skubic, açıklamasında "Çok mutluyum tekrardan yuvadayım. Yuvada devam ettiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.

Konyaspor, Nejc Skubic ile sözleşme yeniledi

Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Skubic, "Çok mutluyum tekrardan yuvadayım. Yuvada devam ettiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Konya’yı, Konyaspor’u ikinci evim olarak görüyorum. Üç sene daha Aykut Hocamızla birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Zaten bu imzayı atmamdaki en büyük faktörlerden bir tanesi birkaç ay önce Aykut Hocamızın tekrardan kulübümüze geri dönmesiydi. Onunla çalışmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Ümit ediyorum bu sezon başarılı bir sezon geçirip önümüzdeki sezon Avrupa Ligi’nde kulübümüz yer alabilecek" dedi.

"TARAFTARI ÇOK SEVİYORUM"
Taraftarları çok sevdiğini de ifade eden Skubic, "Onları gerçekten çok seviyorum. Bana kalırsa Konyaspor taraftarları Türkiye’nin en büyük taraftar grubu. Çok kıymetliler, değerliler. Çünkü bize hem iyi günlerimizde hem kötü günlerimizde destek oldular. Geçen sene zorlu bir lig süreci geçirmiştik ve deplasmanda olsun evimizde olsun hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemediler. O yüzden kendilerini çok çok seviyorum. Onlarla tekrardan birlikte olmak gerçekten beni çok heyecanlandırıyor, mutlu ediyor” diye konuştu.

"SKUBİC DEĞERLİ BİR OYUNCU"
Skubic'in değerli bir oyuncu olduğu belirten Asbaşkan Osman Koçak ise, “Skubic, Süper Lig'in en değerli futbolcuları arasında, üst sıralarda yer alan bir oyuncu. Kendisi ile 3 yıl daha devam etme kararı aldık. Antalya kampında yapılan görüşmeler neticesinde tüm konularda anlaştık ancak Skubic imzayı Konya’da atmak istediğini bizlere iletti. Bu aidiyet hissi hepimizi çok mutlu etti ve bugün kendisi için burada imza töreni yapıyoruz. Performansından, takıma ve camiaya uyumundan son derece memnunuz. Onu artık bizden biri gibi görüyoruz. Öyle inanıyoruz ki , Skubic önümüzdeki süreçte kulübümüzü öngördüğümüz hedeflere ulaştırmada büyük katkı sağlayacak. Kendisine ve camiamıza imzanın hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Skubic, kendisini 2022 yılına kadar yeşil beyazlı formaya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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