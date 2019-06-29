Konyaspor, oyuncu Alper Uludağ ile anlaştı

Riad Bajic’in ardından Konyaspor’un ikinci transferi Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek Alper Uludağ oldu. Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine başkan yardımcısı Osman Koçak ve Alper Uludağ katıldı. Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu 25 numaralı formayı giyecek.
Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama
Trabzonspor'dan borç açıklaması
Galatasaray, üçüncü transferini de duyurdu
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Galatasaray 3 transferi art arda açıkladı
F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması
Beşiktaş'tan Avcı ve Boyd itirafı!
Trabzon'dan Beşiktaş'a çalım!
Selçuk Şahin'e sürpriz teklif
Akın Barhan'a veda
Adana Demir'e Suriyeli orta saha
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Beşiktaş Futbol Direktörü açıkladı: Kendisiyle görüşüyoruz
Onyekuru'lu Nijerya tek golle güldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum