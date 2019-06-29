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Konyaspor, oyuncu Alper Uludağ ile anlaştı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 29.06.2019 07:46 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor savunma oyuncusu Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, oyuncu Alper Uludağ ile anlaştı

Riad Bajic’in ardından Konyaspor’un ikinci transferi Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek Alper Uludağ oldu. Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine başkan yardımcısı Osman Koçak ve Alper Uludağ katıldı. Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu 25 numaralı formayı giyecek.

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Anahtar Kelimeler:
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