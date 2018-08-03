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Konyaspor, Samuel Eto'o'nun sözleşmesini feshediyor

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 03.08.2018 16:54 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, Samuel Eto'o'nun sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Konyaspor, Samuel Eto'o'nun sözleşmesini feshediyor

BeIN SPORTS'un haberine göre; Atiker Konyaspor, Samuel Eto'o'nun sözleşmesini feshetme kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
samuel eto'o Atiker Konyaspor

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