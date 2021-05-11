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Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından

11.05.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Ligi en iyi yerde bitirmek için Antalyaspor ile oynayacağımız son maça hazırlanacağız"

Süper Lig'in 41. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, ligi en iyi yerde bitirmek için mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, iki takımın da sahaya güzel futbol oynamak için çıktığını belirtti.

Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan'ın kırmızı kart gördüğü bölüme kadar oyunun dengeli bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Palut, şunları kaydetti:

"Kırmızı karttan sonra özellikle ilk yarı, bizim daha etkili olmamız gerekiyordu. Kırmızı karttan ilk yarının sonuna kadar olan bölümde oyun dengesini kendi lehimize çevirmekte açıkçası zorlandık. Ama ikinci yarıyla beraber oyuncuların saha içi coşkusu ve hücum isteği arttı. Burada tabii ki rakibin de bir kişi eksik kalması bizim adımıza avantajdı. İkinci yarı boyunca çok fazla atak yaptık. Bu atakları pozisyonlara çevirdik, çok fazla şut denedik, çok fazla girişimlerimiz oldu, bunun yanında da rakibe herhangi bir kontra şansı vermedik. Ama böyle giderken duran toptan yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Ardından tekrar aynı çabayla devam eden oyuncularım maçı beraberliğe getirdi."

Palut, kazanmak istedikleri bir maç olduğunu belirterek, "Oyuncularım sonuç olarak 1-0 geriden maçı 1-1'e getirip ikinci golü de sonuna kadar aradı. Bu mücadeleleri bizim için değerli. Artık ligi en iyi yerde bitirmek için Antalyaspor ile oynayacağımız son maça hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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