Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Konyaspor Süper Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesi birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor Ümraniyespor maçı canlı yayın bilgisi...
Konyaspor Ümraniyespor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Konyaspor Ümraniyespor maçı beIn Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.
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