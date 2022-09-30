SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

30.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor ile Ümraniyespor Süper Lig'in 8. haftasında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanla beklenen maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Selahattşn Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olarak açıklandı. Birçok kişi internette karşılaşmaya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Konyaspor Süper Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesi birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Konyaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor Ümraniyespor maçı canlı yayın bilgisi...

KONYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Ümraniyespor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

KONYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Ümraniyespor maçı beIn Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valilik'ten 'misafir seyirci' duyurusu! Yasak mı?Valilik'ten 'misafir seyirci' duyurusu! Yasak mı?
''Mesut Özil'in futbol hayatı bitti'' Canlı yayında şoke eden açıklama...''Mesut Özil'in futbol hayatı bitti'' Canlı yayında şoke eden açıklama...
Arda Güler için 2 milyon Euro teklif! Fenerbahçe, 1 milyon Euro'da ısrarcı...Arda Güler için 2 milyon Euro teklif! Fenerbahçe, 1 milyon Euro'da ısrarcı...
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Ümraniyespor oynanacak süper li maçın maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Rüya bitiyor diye üzülmeyin: Yarın yeniden başlıyor!

Rüya bitiyor diye üzülmeyin: Yarın yeniden başlıyor!

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

'Gördüğünüz tüm kutlamaları unutun!'

'Gördüğünüz tüm kutlamaları unutun!'

Bin pişman! Telefon açtı... 'Beni geri alın'

Bin pişman! Telefon açtı... 'Beni geri alın'

Dünya devleri sıraya girdi! Ferdi Kadıoğlu...

Dünya devleri sıraya girdi! Ferdi Kadıoğlu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.