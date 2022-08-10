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Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda?

10.08.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lihtenştayn ekibi Vaduz ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ederken futbolseverler mücadeleyi canlı olarak takip etmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda?

Konyaspor Vaduz maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Deplasman kuralının olmadığı turda yeşil beyazlı temsilcimiz rakibini yenmek istiyor. Futbolseverler arama motorlarında "Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta?", "UEFA Konferans Ligi Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Karşılaşmaya ilişkin merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

konyaspor

KONYASPOR - VADUZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında, 11 Ağustos Perşembe günü Vaduz ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç saat 20.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Vaduz
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