Konya'ya şehit ateşi düştü

Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden piyade er Osman Karağlı'nın Konya'daki babaevine ateş düştü.
Hakkari 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Samanlı Hudut Bölük Komutanlığı'nın personel sevki sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu piyade er Osman Karağlı, şehit oldu. Şehit Karağlı'nın Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Askeri yetkililer, acı haberi evde bulunan şehidin annesi Ayşe Karağlı'ya verdi. Şehadet haberi üzerine Ayşe Karağlı, sinir krizi geçirdi. Şehit annesine, sağlık görevlileri müdahale etti. Kamyon şoförlüğü yapana şehidin babası Osman Karağlı'nın iş için İstanbul'da olduğu öğrenildi.
Bekar olduğu ve 4 kız kardeşinin bulunduğu belirtilen şehit er Osman Karağlı'nın cenazesinin yarın Konya'ya getirilmesi bekleniyor.
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