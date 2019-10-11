HABER

Konya'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

SURİYE'nin terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırıda  şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'ın (25) memleketi Konya'daki evine acı haber ulaştı.  Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi.

Konya'ya şehit ateşi düştü

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- SURİYE'nin terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'ın (25) memleketi Konya'daki evine acı haber ulaştı.
Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Askeri yetkililer, bekar olan şehit Mermer'in Konya'daki ailesine acı haberi vermeye gittiğinde işte olan baba Recep Mermer, komşusu tarafından eve çağrıldı. Bir ziyarette olan anne Necla Mermer de komşusu tarafından eve çağrıldıktan sonra, oğullarının şehit olduğu haberi verildi.
Konya Valiliği, Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in şehit olması ile ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ''Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda 11.10.2019 tarihinde saat 07.30 sıralarında Suriye Azez Bölgesi Melkiye Askeri Üs Bölgesi'ne teröristlerce yapılan havan saldırısı neticesinde P. Uzm. Onb. Yunus Mermer şehit olmuştur' 'dedi.
Şehit Mermer'in sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında 'Ölüm bize ne uzak, ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' mesajını paylaştiği görüldü. Şehit Mermer'in cenazesinin yarın Konya'da defnedilmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Konya'ya şehit ateşi düştüKonya'ya şehit ateşi düştüKonya'ya şehit ateşi düştüKonya'ya şehit ateşi düştü

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
İGİAD’dan “Barış Pınarı Harekatı”Na Tam DestekİGİAD’dan “Barış Pınarı Harekatı”Na Tam Destek
Dede Korkut’un mirasına Bursa sahip çıktıDede Korkut’un mirasına Bursa sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmesi! Teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda kritik gelişme! Temizlendi

Afyonkarahisar'da gazi İsmail Kumartaşlı'ya 'demir levhalı' saldırı!

Gaziye çirkin saldırı! Çocuğu büyük korku yaşadı

Bakanlıktan 'Kamışlı' ve 'Derik' açıklaması

Bakanlıktan 'Kamışlı' ve 'Derik' açıklaması

Barış Pınarı Harekatı şehidi Ahmet Topçu'nun amcası: Bu bizim düğünümüz

Şehidin amcası konuştu: Bu bizim düğünümüz, bayramımız

9 aylık Muhammed Omar Saar'ın şehit olmasıyla ilgili yürekleri yakan detay!

Teröristlerin saldırısında şehit oldu! Yürekleri yakan detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.