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Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 17:50 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki üs bölgesinde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın (26) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine, acı haber ulaştı.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki üs bölgesinde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın (26) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine, acı haber ulaştı. 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekâtlarına katıldığı öğrenilen şehidin, 4 ay önce nişanlandığı ve dün görüştüğü ağabeyiyle Ramazan Bayramı'nda yapacağı düğün hakkında konuştuğu belirtildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın da aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Halil Daş'ın şehit olduğu haberi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde, eskiden belde statüsünde olan Belkaya Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı. Acı haberi alan şehit annesi Rukiye Daş ve yakınları gözyaşı döktü. 4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ Daha önce çiftçi olduğu ve vatani görevinin ardından 5 yıldır uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yaptığı belirtilen şehit Halil Daş'ın, geçen Ağustos ayında Ayşe Kızıl ile nişanlandığı öğrenildi. Şehit Halil Daş'ın babası Mahmut Daş'ın da 9 yıl önce vefat ettiği belirtildi. Şehidin dün ağabeyi Turan Daş ile telefonda görüştüğü ve Ramazan Bayramı'nda yapacakları düğünü hakkında konuştukları belirtildi. 2 kardeş olan Şehit Halil Daş'ın, TSK'nın Suriye'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekâtlarına katıldığı ve Hakkari'ye geçen Ağustos'ta atandığı öğrenildi. Şehit Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın cenazesinin yarın Belkaya Mahallesi'nde defnedilmesinin beklendiği belirtildi. Şehit Halil Daş'ın bir silah arkadaşının ise sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından Daş'ın fotoğrafının altına, Suriye'de birlikte görev yaptıklarını ve yeni nişanlandığını yazıp, ''Allah rahmet eylesin. Bizim mesleğimiz böyle; hayal kuramayız, plan yapamayız, her şeyimiz yarım kalır" mesajı paylaştığı görüldü.

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