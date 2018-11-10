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Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 18:00 | Son Güncelleme

ŞEHİT EVİNDE, YÜREK BURKAN YAZI Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve askeri erkân, Şehit Uzman Çavuş Halil Daş'ın babaevine gelerek aileye taziyede bulundu.

Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT EVİNDE, YÜREK BURKAN YAZI
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve askeri erkân, Şehit Uzman Çavuş Halil Daş'ın babaevine gelerek aileye taziyede bulundu. Şehit Daş'ın yakınları da eve akın etti. Evin önünde bir kişi tarafından taşla yere kazınan 'Halil ölmedi' yazısı görenleri duygulandırdı.

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Konya'ya şehit ateşi düştü (2)Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

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