Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT EVİNDE, YÜREK BURKAN YAZI

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve askeri erkân, Şehit Uzman Çavuş Halil Daş'ın babaevine gelerek aileye taziyede bulundu. Şehit Daş'ın yakınları da eve akın etti. Evin önünde bir kişi tarafından taşla yere kazınan 'Halil ölmedi' yazısı görenleri duygulandırdı.

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