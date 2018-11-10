Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT EVİNDE, YÜREK BURKAN YAZI
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve askeri erkân, Şehit Uzman Çavuş Halil Daş'ın babaevine gelerek aileye taziyede bulundu. Şehit Daş'ın yakınları da eve akın etti. Evin önünde bir kişi tarafından taşla yere kazınan 'Halil ölmedi' yazısı görenleri duygulandırdı.
FOTOĞRAFLI
Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Tam bin 810 kişi...
Hakkari'deki patlama hakkında yeni açıklama
Kadir Topbaş aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum