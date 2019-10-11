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Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 20:52 | Son Güncelleme

ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ Suriye'nin Azez kentinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ
Suriye'nin Azez kentinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Şehit Mermer'in cenazesini Konya Havalimanı'nda annesi Necla, babası Recep Mermer ile yakınları, protokol üyeleri ve askerler karşıladı.
Askeri uçaktan indirilen şehit Mermer'in cenazesi, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Bu sırada annesi Necla Mermer ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Beyhekim Devlet Hastanesi morguna konulan şehit Mermer'in cenazesi yarın Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgah'ta öğle namazından sonra düzenlenecek törenin ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek.

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