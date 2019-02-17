Koop-İş dünya giyim devinde örgütlendi

Koop-İş Sendikası Genel Başkan Eyüp Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sendikalarının 62 bini aşkın üyeyle Türkiye'nin en büyük işçi sendikalarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de 72 mağaza ve 3 bin 100 çalışanıyla faaliyet gösteren H&M'de çoğunluğu sağlayan Koop-İş, bir giyim mağazası zincirinde ilk kez örgütlenen sendika unvanını aldı.

Son yıllarda yürüttükleri örgütlenme faaliyetlerinin sonuçlarını almaya başladıklarını belirten Alemdar, bu kapsamda son olarak perakende giyim markası H&M'de örgütlenme başarısı gösterdiklerini bildirdi.

Daha önce mobilya ve ev eşyası mağazaları zinciri Ikea'da örgütlendiklerini ve toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını anımsatan Alemdar, şunları kaydetti:

"Sosyal diyaloğa son derece önem veren sendikamız, H&M'de de bu mekanizmalarını işletip çalışanların hak ve özgürlüklerini geliştirecek. Koop-İş, örgütlü olduğu tüm işyerlerinde olduğu gibi burada da çalışma barışının korunmasına, iş yerinin huzuru ve çalışanların verimliliğine azami önem verecek. Bu süreçte işverenin de sosyal diyaloğa açık, duyarlı ve anlayışlı bir yaklaşım göstereceğine yürekten inanıyoruz."

Alemdar, sendikalarına her zaman destek veren bağlı konfederasyonları Türk-İş ile 150'den fazla ülkede 20 milyon işçiyi temsil eden UNI Global Union'a da teşekkür etti.

