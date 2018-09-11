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Kooperatif çalışanlarının dikkati, usulsüzlüğü ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:47 | Son Güncelleme

Yolculardan aldığı para karşılığı ücretsiz kart okutarak haksız kazanç elde eden minibüs şoförü, taşıyıcılar kooperatifindeki çalışanlar ile yöneticilerin dikkati sayesinde yakalandı - Özürlü kartını bin 577 kez kullanan ve hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan sürücünün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca verilen şehir içi yolcu taşıma izin belgesi iptal edildi

KOCAELİ (AA) - Yolculardan aldığı para karşılığı ücretsiz kart okutarak haksız kazanç elde eden minibüs şoförü, S.S. 5 No'lu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi çalışanları ile yöneticilerin dikkati sayesinde tespit edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca verilen şehir içi yolcu taşıma izin belgesi iptal edilen Z.D'nin yaklaşık 2 ay süresince bin 577 kez ücretsiz kart okutarak, 4 bin liranın üzerinde kazanç elde ettiği, hakkında kamu kurum kuruluşlarına karşı dolandırıcılık suçu iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi.

Kooperatif yönetim kurulu üyesi Burhanettin Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın, kooperatifte özel halk otobüslerinin güvenlik kamera görüntülerini canlı takip eden personelin şüphelenmesi üzerine yaklaşık 4 ay önce ortaya çıkarıldığını ifade etti.

- "Bin 577 kez kartı kullanmış"

Söz konusu sürücünün kartı olmayan yolculardan para aldığı, yerine kart basarak ücretin ödenmesini sağladığını ancak okuttuğu kartın "ücretsiz" statüde olduğunu dile getiren Özçelik, "Parayı alıyor, bizim için cihazın ötmesi. Kartı okuturken avucunun içinde gizlediği için başta ne tür kart okuttuğunu tespit edemiyoruz. Yaptığımız incelemelerde, işlem yapılan kartın türüne baktığımızda para yüklemeyen 'özürlü' kartı olduğunu belirledik. Bu kişi bin 577 kere bu kartı kullanmış, bunu ortaya çıkardık. Kooperatifimizin avukatı konuyu yargıya taşıdı. Yargıdan çıkacak karara bağlı, güzel bir ceza alırsa kartları bu tür usulsüz kullananlar için emsal teşkil edecek." diye konuştu.

Özçelik, yalnızca bu gibi sürücülerin değil, yolcuların da usulsüz kart kullandığına işaret ederek, indirimli öğrenci kartı, ücretsiz 65 yaş üzeri, gazi, özürlü kartı gibi kartların yolcular tarafından usulsüz kullanımının yaygın olduğunu kaydetti.

"Küçük meblağlar ama tenezzül eden maalesef çok. 520 üyeyle Türkiye'nin en büyük kooperatifi olduğumuzu düşünürsek bu meblağlar birikerek bizim için büyük oluyor." diyen Özçelik, aylık ortalama 4 bin lira tutarında ücretsiz yolcu taşıdıklarını, karşılığında devletten bin lira aldıklarını dile getirdi.

Özçelik, bazı yaşlıların da ücretsiz kart kullanımını suistimal ettiğini ileri sürerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir yaşlımızın elektronik verilerden baktığımızda günde 37 defa otobüse bindiğini tespit ettik. Hiç durmamış mübarek, hep gezmiş. Kendisine ulaştığımız teyze, 'Niye geziyorum biliyor musun? Biz yaşlıyız, Azrail bizi evde yakalayamasın diye geziyoruz.' diyor."

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