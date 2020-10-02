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Kooperatif muhasebe müdürü, vurgun yaparak kayıplara karıştı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 17:52 | Son Güncelleme

İzmir’de bulunan Merkez Bornova Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde görevli muhasebe müdürü S.A., iddiaya göre kuruma ait olan 1 milyon 600 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

İzmir’de bulunan Merkez Bornova Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde görevli muhasebe müdürü S.A., iddiaya göre kuruma ait olan 1 milyon 600 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden kooperatif yetkilileri, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İzmir’de bulunan Merkez Bornova Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde muhasebe müdürü olan S.A. isimli şahıs, iddiaya göre kooperatife ait olan 1 milyon 600 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Durumun fark edilmesiyle birlikte kurum yetkilileri, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kamera kayıtlarının da bulunduğu öğrenilen S.A., her yerde aranıyor.

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