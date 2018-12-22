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Kooperatiften üyelerine 'dönün' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 09:52 | Son Güncelleme

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2006 yılında 205 ortak ile kurulan ve zamanla üye sayısı 30 kadar düşen Hacıaliobası, Sınırteke, Sandıklı ve Yazıdere Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi eski günlerini arar oldu.

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2006 yılında 205 ortak ile kurulan ve zamanla üye sayısı 30 kadar düşen Hacıaliobası, Sınırteke, Sandıklı ve Yazıdere Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi eski günlerini arar oldu. Borçları ve ellerinde hayvan kalmaması nedeniyle faaliyetlerine 4 ay önce 6 ay süreyle ara verdiklerini belirten Kooperatif Başkanı Ziraat Mühendisi Muammer Karabulut, tekrar ayağa kalkabilmek için üyelerine dönmeleri çağrısında bulundu. İncirliova ilçesinin kırsal Hacıaliobası, Sınırteke, Sandıklı ve Yazıdere Mahalleri'nden 205 süt üreticisi biraraya gelerek 2006 yılında Hacıaliobası, Sınırteke, Sandıklı ve Yazıdere Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu. 3 yıl sonra da Süt Birlikleri'nden alınan kredi ve yem firmalarından alınan borçlarla Hacıaliobası Mahallesi'nde 25 dönümlük bir arazi satın alındı. Bu araziye 1 milyon 500 bin lira harcayarak, 14 dönümlük bölümüne 200 hayvan kapasiteli besihane ve idare binası, diğer 11 dönümlük kısmına da sağım tesisi yapıldı. Kooperatifin aktif olarak çalışmaya başlamasından üç yıl sonra, 2012 yılın sermaye arttırımına gidildi. Ortaklardan o dönemde sermaye artırımı için 3'er bin lira istendi. Bu parayı vermek istemeyen ortakların ayrılmasıyla kooperatifin üye sayısı 141'e düştü. Sondaki 5 yıl boyunca da her yıl yapılan sermaye arttırımları nedeniyle ortaklıktan ayrılanlar olması üzerine üye sayısı 41'e kadar indi. 2017 yılında yapılan genel kurul toplantısında da, kooperatifin borçları için üyelerden 5'er bin lira daha ek ödeneme istenince üye kayıpları devam etti. Kooperatifte 30 üye kaldı. Kooperatif ayrılan üyelere ve piyasaya olan borçları ile ellerinde hiç hayvan kalmaması nedeniyle 4 ay önce faaliyetini 6 aylığına durdurdu. Maddi sıkıntılar içinde, kalan 30 üye ile kooperatifi ayakta tutumaya çalıştıklarını belirten Hacıaliobası, Sınırteke, Sandıklı ve Yazıdere Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ziraat Mühendisi Muammer Karabulut, Şu an kooperatifimizin tesisin bulunduğu yerin değeri 3 milyon lira civarında. 200 hayvan kapasiteli, tesisin üstünün kapatılması halinde bu sayı 600 hayvana kadar çıkartılabilir. Eksik olan kaba yem, hasta hayvan ve buzağı bölümleri de yapılarak, tam donanımlı bir tesise dönüşülebilir. Tesisimizi bu hali ile satmak istesek, satamayız. Yeniden böyle bir tesis kurmaya kalksak bu da bu şartlarda mümkün değil. Şu an ayrılan ortaklarımıza, yem firmaları ve resmi kurumlara olan vergi borçlarımız ve diğer kalemler nedeniyle toplam 600 bin TL gibi bir borcumuz var. Ayrılan üyelerimizin hayvanlarını almaları ve mevcut borçlarımız nedeniyle 6 ay süreyle faaliyetimize ara verdik. Bunun 4 aylık kısmı geçti. Burayı kurmaktaki amacımız köylerdeki bir, iki ineği olup da uygun koşullarda bakamayan üreticileri bir araya getirerek modern bir tesiste üretim yapmaktı. Arncak olmadı dedi. Kooperatifin kurucu başkanlarından Mürsel Kahraman da Bu kooperatifin üyelerinin tamamı küçük üreticilerden oluşmaktadır. Burayı kurmaktaki amacımız hem üreticilerin refah düzeyini yükseltmek hem de ülke ekonomisine katkı sağlayarak kaliteli bir gıda maddesi üretimi yapmaktı. Böyle bir tesisi ortaklarımızdan hiçbirnin kendi başına yapma ihtimali yok. Bazı olumsuz koşullar ve üyelerimizin tutumu bizi bu hale getirdi. Ancak, koopretafimizi yeniden faaliyete geçirmek için çalışacağız diye konuştu. Karabulut ve Kahraman, kooperatifi tekrar ayağa kaldırabilmek için ayrılan üyelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

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