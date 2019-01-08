BAYBURT (AA) - Kar yağışı ve tipi yüzünden Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Kop Dağı Geçidi her iki yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışması yapamıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor. Yolcu otobüsleri Bayburt şehir merkezinde bekletilirken yaklaşık 50 araç Aşağıkop köyündeki depolama alanında bekletiliyor. Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında depolanıyor.

Yetkililer, yol açma çalışmalarına başlanılamaması nedeniyle sürücüleri bölgeye gelmemeleri konusunda uyardı.

