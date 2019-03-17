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Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 19:24 | Son Güncelleme

Bayburt’ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor.

Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı

Bayburt’ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.
Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor. Yolcu otobüsleri Erzurum ve Bayburt şehir merkezinde yaklaşık 50 araç da Aşağıkop köyündeki depolama alanında bekletiliyor. Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekliyor.
Yetkililer, yoğun yağışın devam ettiği bölgede yolun ilerleyen saatlerde açılacağına işaret ederken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı

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