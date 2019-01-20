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Kop Dağı'nda tatil yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan güzergahta bulunan 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'ndaki Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin başlamasıyla yoğunluk oluştu

Bayburt'ta, 2 bin 409 rakımda yer alan Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor.

Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan güzergahta yer alan kayak merkezine gelen vatandaşlar, tatil ve güneşli havanın keyfini kayak yaparak çıkarıyor.

Ziyaretçilerine yaz mevsiminde yeşilin her tonuyla farklı güzellik sunan Kop Dağı, kışın beyaz örtüsü ve kar kalitesiyle kayakseverlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun 20 gün önce açıldığını söyledi.

Okulların yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını belirten Köse, "Kayak merkezimizde şu an hem sporcularımızı hem de kayakseverleri burada spor yaparken görüyoruz ve bundan da büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Köse, Kop Dağı'na kayak için gelen vatandaşlara hizmet sunmakta herhangi sorun yaşamadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hedefimiz kayak sporunu geliştirmek ve sevdirmek. Biz Bayburt olarak kayak sporunda iddialı bir iliz. Biz geçen yılki kayak Türkiye şampiyonalarında il olarak toplam 18 madalya aldık. Bunlar içinde 2 Türkiye şampiyonu ve 2 milli sporcu çıkardık. Bu bizim için gurur verici."

Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'ndeki kar kalitesinin Türkiye'deki diğer merkezlerden daha iyi olduğunu aktaran Köse, bütün kayakseverleri Bayburt'ta kayak yapmaya davet etti.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Muhammet Kerem Antika ise kayak sporuna yeni başladığını ve antrenörler eşliğinde bu sporu tatil vesilesiyle de olsa öğrenmeye çalıştığını belirterek, "Biz sporcu olmak için geldik. Şimdi hocalarımız bize durmayı, gitmeyi, teleferiğe çıkmayı ve dönmeleri öğretiyor." diye konuştu.

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Bayburt Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi

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