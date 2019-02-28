Kop Dağı'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı Geçidi'nde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla buzlanmaya neden oldu.

Buzlanmaya bağlı olarak ağır tonajlı bazı araçların yolda kaldığı Kop Dağı Geçidi'nde can ve mal kaybı yaşanmaması için tedbir alan Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, çekici türü araçları tedbir amaçlı bekletiyor.

Karayolları ekipleri buzlanmanın yaşandığı alanlarda tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri de trafiği kontrollü olarak sağlıyor.

