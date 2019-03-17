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Kop Dağı'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 18:54 | Son Güncelleme

Kop Dağı'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmanın etkisiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı Geçidi'nde gün içinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava buzlanmaya yol açtı.

Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmanın özellikle etkili olduğu Aşkale yönünde, ağır tonajlı bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazıları ise kayarak yolu kapattı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, ağır tonajlı bazı araçların yolda kaldığı Kop Dağı Geçidi'nde can ve mal kaybı yaşanmaması için tedbir amaçlı çekici türü araçları bekletiyor.

Karayolları ekipleri, buzlanmanın yaşandığı alanlarda tuzlama çalışması yaparken trafik ekipleri de trafiği kontrollü olarak sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt buzlanma Erzurum Kop Dağı Geçidi

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