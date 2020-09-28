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Kop tünelindeki patlamada yaralanan genç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 09:45 | Son Güncelleme

Bayburt-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Kop tünelinde 4 gün önce meydana gelen patlamada yaralanan genç, tedavi gördüğü Trabzon’daki hastanede hayatını kaybetti.

Bayburt-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Kop tünelinde 4 gün önce meydana gelen patlamada yaralanan genç, tedavi gördüğü Trabzon’daki hastanede hayatını kaybetti. Askerden yeni gelip tünelde çalışmaya başlayan genç işçinin ikinci iş gününde patlama meydana geldiği öğrenildi.
24 Eylül 2020 tarihinde Kop tünelinde su boşaltma çalışması yapılan alanda kaya gazından kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 8’i Bayburt’ta tedavi gördükten sonra taburcu olurken Trabzon’a sevk edilen Oğuzhan Orak (20) bugün sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti.
Vefat eden Oğuzhan Orak’ın askerden kısa bir süre önce gelerek Kop tünelinde çalışmaya başladığı ve ikinci iş gününde patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Hayatını kaybeden Orak’ın cenazesi Erzurum’un Aziziye ilçesinde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Dadaşkent’te toprağa verilecek.
Öte yandan, patlamada yaralanan 2 kişinin de Erzurum’da tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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