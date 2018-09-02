HABER

KOPAN DEMİR PARÇASI KARŞI ŞERİTTEN GELEN ARACIN CAMINA İSABET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:01 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA Şişli'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çıkarak demir bariyerleri parçaladı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA
Şişli'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çıkarak demir bariyerleri parçaladı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle bariyerlerden kopan demir parçası karşı şeritten gelen bir otomobilin ön camını kırdı.
Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Dönüş'ün kullandığı 34 FM 4202 plakalı otomobil, bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Demir bariyerleri parçalayan otomobil karşı şeride geçmeden durdu. Kazanın etkisiyle sürücü Dönüş yaralandı. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücüye yoldan geçen vatandaşlar yardım etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüyü ambulansa alarak Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

CAMINA DEMİR İSABET ETTİ; ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Kaza yapan otomobilin çarptığı demir bariyerlere karşı şeritten gelen bir otomobile isabet etti. Kaportadan seken demir parçası aracın ön camını kırdı. Ölümden dönen sürücü Muhammet Kaya "Bir araç mı sıkıştırdı ne oldu otomobil hızla gelerek demir bariyerleri parçaladı. Demir bariyerden kopan bir parça da benim arabamın ön camını kırdı. Kendimi güçlükle sağ tarafa attım. Allahtan arkamda araç yoktu. Yoksa ben de kaza yapacaktım" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
-Olay yerinden görüntü
-Yerde yatan yaralı sürücü
-Sağlık ekiplerinin yaralı sürücüye müdahale etmesi
-Yaralının ambulansla hastaneye kaldırılması
-Kaza yapan otomobil
-Otomobilin parçaladığı demir bariyerler
-Demir parçasının fırladığı otomobil
-Otomobilin kırılan camı
-Aracına demir isabet eden otomobil sürücüsü ile röp.
-Yoldan görüntü
-Genel ve detaylar

PARTNERRezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...Rezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...
O çiftlikteki diğer hayvanlarda şarbon olup olmadığı 15 Eylül'de belli olacakO çiftlikteki diğer hayvanlarda şarbon olup olmadığı 15 Eylül'de belli olacak
AVM'nin yürüyen merdivenleri söküldüAVM'nin yürüyen merdivenleri söküldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Şarbon nedir, nasıl bir hastalıktır ve nasıl korunulur? Antraks yani Şarbon belirtileri nelerdir?

Şarbon nedir, nasıl bir hastalıktır ve nasıl korunulur? Antraks yani Şarbon belirtileri nelerdir?

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı

Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı

Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı

Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.