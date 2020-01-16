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  4. Kopan elektrik kablosu çiftlikte samanlığı yaktı

Kopan elektrik kablosu çiftlikte samanlığı yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 18:52 | Son Güncelleme

İZMİT’te, bir çiftlikte kopan elektrik kablosu çiftlikteki saman yığınını tutuşturdu.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU- Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te, bir çiftlikte kopan elektrik kablosu çiftlikteki saman yığınını tutuşturdu. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
Olay saat 17.00 sıralarında, İzmit Akpınar Mahallesi’ndeki Murat Öter’e ait çiftlikte meydana geldi. Kopan elektrik kablosu, sarkarak çiftlikteki saman yığınını tutuşturdu. Tonlarca samanın alev alev yandığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, acil sağlık ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlere su ile müdahale eden itfaiye ekipleri, içten içe yanan samanları söndürebilmek için çiftliğe iş makinesi çağırdı. Yangın iş makinesinin ve itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesi ile yaklaşık 2 saatte söndürülebildi. Alevler itfaiyenin zamanında müdahalesi ile çiftliğin hayvanların tutulduğu bölümüne sıçramadan söndürüldü. Bölgeye gelen çiftlik sahibinin yakınları fenalık geçirdi.

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