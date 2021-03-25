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Kopan elektrik teli 11 koyunu telef etti

25.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kopan elektrik teli 11 koyunu telef etti.Olay, ilçeye bağlı Hayriye Mahallesi, yeni hayvan pazarı yolunda meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kopan elektrik teli 11 koyunu telef etti.
Olay, ilçeye bağlı Hayriye Mahallesi, yeni hayvan pazarı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yılmaz Kayısı, çocuklarıyla birlikte hayvan pazarında satın aldığı koyunları ahıra götürdüğü sırada direkten kopan elektrik telini fark etmedi. Sürüden 11 koyun elektrik teline temas etmesi sonucu, akıma kapılarak telef oldu.
Olay sonrası bölgeye çağrılan ekipler, enerji hattını kapatırken, emniyet güçleri de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.
Hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını belirten Yılmaz Kayısı,” Hayvan pazarında aldığımız hayvanları çocuklarla ahıra götürdüğümüz sırada, koyunlarımdan 11 tanesi yerde bulunan elektrik tellerinde bulunan akıma kapıldı ve öldü, birçoğu da felç olmuş durumda. Mağduruz, yetkililerden zararımızın karşılanmasını istiyoruz” dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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